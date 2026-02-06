МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Суд ЕС заявил о праве немецкой таможни изымать автомобили из России

Запреты на ввоз применимы к любым товарам, указанным в номенклатуре запрещенных торговых наименований.
Ян Брацкий 06-02-2026 12:46
© Фото: Marijan Murat, dpa, Global Look Press

Суд Европейского союза подтвердил право властей стран ЕС конфисковывать автомобили, ввезенные из России с нарушением санкционного режима. Такие автомобили не могут быть зарегистрированы на территории Европы, говорится в решении суда.

«Запреты на ввоз применимы к любым товарам, указанным в номенклатуре запрещенных торговых наименований», - указано в решении суда на его официальном сайте.

Напомним, власти коллективной Европы ввели запрет на ввоз товаров из России весной 2022 года из-за начала специальной военной операции на Украине. Перечень санкционных товаров постоянно пополнялся и в октябре того же года в него попали автомобили.

К этой теме вернулись из-за случая в Германии, где местный житель пытался поставить на учет машину, купленную в России. Таможня изъяла авто у жителя Дюссельдорфа, а Финансовый суд обратился в суд ЕС с просьбой разъяснить дальнейшие действия.

На этом фоне из-за океана звучат новые угрозы. Министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что Штаты разработали новый пакет ограничений в отношении России. Это крупнейший пакет, который до сих пор никогда не применялся в экономике, уточнил Бессент. Дальнейшие шаги Вашингтона будут зависеть от прогресса на переговорах в Абу-Даби, сказал министр финансов США.

