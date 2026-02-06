Потерпевшего по делу Гуфа допросят в закрытом режиме из-за работы в МВД

Наро-Фоминский суд Подмосковья допросит потерпевшего по делу рэпера Алексея Долматова (Гуф), которого обвиняют в грабеже, в закрытом режиме. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» из зала суда.

«В связи со служебной деятельностью потерпевшего Михаила Мартьянова, который является полицейским, а также в связи с недопущением разглашения сведений о его интимной жизни суд решил провести его допрос в закрытом режиме», - заявила судья.

Поводом для возбуждения уголовного дела о грабеже стал случай в подмосковной деревне Малые Горки. 23 октября 2024 года Долматов со своими друзьями арендовал баню и попросил выключить камеры в помещениях, но получил отказ. На место прибыл родственник работницы, который является сотрудником ППС. В результате возник конфликт, в ходе которого рэпер ударил оппонента. На Долматова составили административный протокол за мелкое хулиганство, а позже его действия во время потасовки полицией были расценены как грабеж.

Согласно материалам дела, Долматов и Саруханян похитили у полицейского мобильный телефон Apple IPhone 14 Pro. При этом Саруханян скручивал и удерживал руки потерпевшего, а Долматов угрожал применением физического насилия и нанес Мартьянову не менее двух ударов по лицу.

Ранее сообщалось, что Долматов и его друг Саруханян не согласились с обвинением. Они заявляли, что не совершали открытого хищения телефона. Суд избрал Долматову меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.