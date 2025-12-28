МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рэпер Гуф не признал вину по делу о грабеже

Заседание перенесли на 30 января, а Долматову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Константин Денисов 14-01-2026 15:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) не признал вину по делу о грабеже, передает корреспондент «Звезды» из зала суда. Его друг Геворк Саруханян также не согласен с обвинением.

«С предъявленным обвинением я не согласен. Открытого хищения телефона я не совершал», - сказал рэпер.

Отвечать на вопросы оба обвиняемых отказались и спешно покинули здание. Заседание перенесли на 30 января. Суд избрал Долматову меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Поводом для возбуждения уголовного дела о грабеже стал случай в подмосковной Апрелевке. Гуф со своими друзьями арендовал баню и попросил выключить камеры в помещениях, но получил отказ.

На место прибыл родственник работницы, который является сотрудником ППС. В результате возник конфликт, в ходе которого рэпер ударил оппонента. На Долматова составили административный протокол за мелкое хулиганство, а позже его действия во время потасовки полицией были расценены как грабеж.

#суд #наш эксклюзив #грабеж #гуф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 