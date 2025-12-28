Рэпер Гуф не признал вину по делу о грабеже

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) не признал вину по делу о грабеже, передает корреспондент «Звезды» из зала суда. Его друг Геворк Саруханян также не согласен с обвинением.

«С предъявленным обвинением я не согласен. Открытого хищения телефона я не совершал», - сказал рэпер.

Отвечать на вопросы оба обвиняемых отказались и спешно покинули здание. Заседание перенесли на 30 января. Суд избрал Долматову меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Поводом для возбуждения уголовного дела о грабеже стал случай в подмосковной Апрелевке. Гуф со своими друзьями арендовал баню и попросил выключить камеры в помещениях, но получил отказ.

На место прибыл родственник работницы, который является сотрудником ППС. В результате возник конфликт, в ходе которого рэпер ударил оппонента. На Долматова составили административный протокол за мелкое хулиганство, а позже его действия во время потасовки полицией были расценены как грабеж.