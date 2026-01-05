МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МВД перечислило данные, которые нельзя передавать третьим лицам

Так, отправка фотографии паспорта для «подтверждения личности» неизвестному - прямой путь к краже персональных данных.
Виктория Бокий 05-01-2026 00:59
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Паспортные данные, ИНН, СНИЛС нельзя передавать третьим лица ни при каких обстоятельствах. Их раскрытие может привести к утечке персональной информации, краже денежных средств и незаконному использованию личности. Об этом напомнили в пресс-службе УБК МВД России.

«Некоторые данные стоит держать при себе — в любых обстоятельствах. Их раскрытие, даже по ошибке, может привести к утечке персональной информации, краже денег или использованию вашей личности», - говорится в сообщении.

Кроме того, просьба третьего лица отправить ему фото паспорта для «подтверждения личности» - это прямой путь к краже персональных данных. В МВД подчеркнули, что настоящие службы безопасности никогда не запрашивают код, фотографию документа и другие данные якобы для защиты.

Также нельзя передавать третьим лицам коды доступа. Обычно это одноразовый пароль, который отправляют в СМС. Зная его, злоумышленники могут взломать аккаунт на портале «Госуслуги» или украсть деньги.

«Ваши данные — это не просто цифры. Это ваша финансовая жизнь, ваша репутация, безопасность Вас и вашей семьи», - отметили в УБК МВД России.

Ранее президент России Владимир Путин дал совет, как общаться с мошенниками по телефону. По его словам, если во время телефонного звонка неизвестный начинает говорить о деньгах или имуществе, то немедленно нужно бросить трубку. Глава государства отметил, что «даже ни одного слова не нужно по этому поводу говорить».

#в стране и мире #МВД РФ #Мошенники #персональные данные #злоумышленники
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 