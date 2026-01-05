МВД перечислило данные, которые нельзя передавать третьим лицам

Паспортные данные, ИНН, СНИЛС нельзя передавать третьим лица ни при каких обстоятельствах. Их раскрытие может привести к утечке персональной информации, краже денежных средств и незаконному использованию личности. Об этом напомнили в пресс-службе УБК МВД России.

«Некоторые данные стоит держать при себе — в любых обстоятельствах. Их раскрытие, даже по ошибке, может привести к утечке персональной информации, краже денег или использованию вашей личности», - говорится в сообщении.

Кроме того, просьба третьего лица отправить ему фото паспорта для «подтверждения личности» - это прямой путь к краже персональных данных. В МВД подчеркнули, что настоящие службы безопасности никогда не запрашивают код, фотографию документа и другие данные якобы для защиты.

Также нельзя передавать третьим лицам коды доступа. Обычно это одноразовый пароль, который отправляют в СМС. Зная его, злоумышленники могут взломать аккаунт на портале «Госуслуги» или украсть деньги.

«Ваши данные — это не просто цифры. Это ваша финансовая жизнь, ваша репутация, безопасность Вас и вашей семьи», - отметили в УБК МВД России.

Ранее президент России Владимир Путин дал совет, как общаться с мошенниками по телефону. По его словам, если во время телефонного звонка неизвестный начинает говорить о деньгах или имуществе, то немедленно нужно бросить трубку. Глава государства отметил, что «даже ни одного слова не нужно по этому поводу говорить».