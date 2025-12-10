«Мухи» и «Курьеры»: как наземные дроны воюют под Константиновкой

Константиновское направление. В поле зрения нашего оператора БПЛА находится подвал, который стал укрытием боевиков ВСУ. Украинский солдат с желтой повязкой на руке выглядывает из проема. В это время в их сторону едет российский наземный колесный беспилотник с двумя противотанковыми минами. Он уверенно преодолевает дорогу, въезжает во двор через открытую калитку, спокойно пробирается через груды битого хлама и строительного мусора. И прямиком ко входу в подвал.

Управлял этим четырехколесным роботом и успешно выполнил задачу оператор штурмового отряда 33-го гвардейского полка 8-й армии группировки «Центр» с позывным Малой. Он рассказал, как удалось так незаметно подобраться к противнику.

«Мы называем "мухой" FPV-шные маленькие роботы. Он очень тихий, слышно только, как под ним палочки ломаются», - рассказывает командир подразделения беспилотных наземных комплексов.

Малой в составе подразделения беспилотных наземных комплексов уничтожил не один опорный пункт неприятеля. Там, где штурмовик с автоматом рисковал бы своей жизнью, он просто, как геймер, закатил машинку на пульте управления с бомбой и произвел подрыв. По колесному камикадзе пытается стрелять боевик, но это ему не помогает.

«Нас тогда конкретно заметили, начали работать, по FPV попали, пробили нам колесо. Но мы все равно доехали, подорвали», - рассказывает Малой.

По словам заместителя командира полка Евгения Мельника, сейчас линия фронта - это линия дронов. Чем дальше отодвинешь дроноводов врага - тем проще двигаться вперед штурмовикам.

Российская армия уничтожила за сутки несколько пунктов управления гексакоптерами и продвинулась дальше, улучшив позиции. Полукольцо вокруг Константиновки стало еще плотнее. Из этого города идут основные дороги на Славянск и Краматорск. И важно взять этот плацдарм для дальнейшего наступления.

Этот компактный беспилотник - по сути, тот же FPV-дрон, только наземный. В 33-м полку есть целая мастерская по их производству. Сами варят, сами паяют, сами делают электронную прошивку.

«Делаем их из обычных гироскутеров. Разбираем, берем оттуда контроллеры, аккумуляторы, мотор, колеса. Контроллеры перепрашиваем под танковый разворот, чтобы она была не сильно дорогая и сложная в конструкции», - рассказывает руководитель мастерской по производству дронов с позывным Ампер.

НРТК - наземные робототехнические комплексы - значительно упростили снабжение подразделений на переднем крае. Тот же маленький дрон-подрывник может быть и дроном-доставщиком - взять на себя до 60 килограммов груза. Там, где раньше солдат должен был идти с рюкзаком через поля, усеянные минами. В случае чего жизнь робота можно восстановить - в отличие от человеческой.

Одним расчетом, одной такой платформой полезного груза за сутки было перевезено чуть больше полутонны. Позволяет одним дроном перекрыть потребности нескольких шнуровых групп», - рассказал Герой России, замкомандира 33-го полка Евгений Мельник.

Наземные роботы уже активно используются для эвакуации раненых и постановки дымовых завес. Получается очень эффективно. Огромная пелена тумана вдоль всей лесопосадки. Эпичное видео - как из фильма. Враг, конечно, пытается уничтожить наземные дроны воздушными, и мы в ответ. И это уже настоящее сражение машин. Дронобойня, битва беспилотных систем.

Следующий этап развития подразделения - это боевые роботы-гранатометчики. Управлять наземным дроном не сложнее, чем играть в компьютерный шутер от первого лица. Только вместо маленького джойстика - большой пульт с множеством функций. Все это идеально подходит для того, чтобы поддерживать штурмовиков на поле боя без риска для жизни.

«Может на дальние дистанции отрабатывать по противнику. И ждуном может стоять под прикрытием», - говорит оператор НРТК «Курьер» с позывным Боксер.

Будущее уже наступило. И уже сейчас российские штурмовики воюют в связке «человек плюс два робота». Воздушный ударник и наземный - огневое прикрытие. И дальнейшие сценарии развития робо-помощников уже не кажутся фантастикой.