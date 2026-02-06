Bloomberg: в Эстонии возник раскол между президентом и премьером из-за РФ

В Эстонии между президентом Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом произошли разногласия из-за вопроса о возобновлении контактов с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Карис поддерживает идею о назначении спецпосланника от ЕС для ведения переговоров с Россией. Как передает RT, Михал не согласился с этим предложением, назвав прямые переговоры с Москвой «неуместными».

«Существует мнение, что Европейский союз не участвует в переговорах», - приводит слова эстонского премьера агентство.

Ранее сообщалось, что Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией. Президент Эстонии выразил сожаление по поводу отсутствия диалога. По его словам, два года назад европейцы не участвовали в переговорах, а теперь беспокоятся, что их нет за этим столом. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня поддержала это мнение, указав на то, что Киев уже участвует в переговорах. Она отметила, что ЕС тоже должен быть вовлечен в этот процесс.