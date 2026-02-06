Дни Стармера сочтены: как дело Эпштейна пошатнуло стул под британским премьером

Час суда или даже политический поединок: на ринг действующего британского премьера вызывает лидер оппозиции Кеми Баденок. Поднимая с глубин скандальное дело Эпштейна, она выводит Стармера на чистую воду.

«Я задала премьер-министру очень конкретный вопрос: знал ли он, что Мандельсон продолжал дружить с Эпштейном после вынесения обвинительного приговора? Он говорит: "Если бы он тогда об этом знал то, что известно сейчас", но он и тогда все знал. <…> Премьер-министр удобно забыл об этом факте или он решил, что это риск, на который стоит пойти?», - заявила лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок.

На этот вопрос Кир Стармер ответил, что после проверки безопасности со стороны спецслужб неизвестной оставались только глубина и масштаб отношений экс-посла Великобритании в США и бывшего еврокомиссара по торговле Питера Мандельсона со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Британский премьер заявил, что Мандельсон лгал обо всем годами.

Однако дело не только в одном фото, всплывшем из архивов Эпштейна, на котором британский экс-посол в США в одном нижнем белье. Мандельсон имел тесные рабочие связи с нынешним премьером Стармером, который как только получил кресло главы правительства, сразу назначил «старого друга» на должность посла. Во многом это произошло в благодарность за то, что лорд продвигал его кандидатуру в премьеры. Сейчас Стармер утверждает, что якобы не знал о дружбе своего подчиненного с американским педофилом.

По кадрам из зала британского парламента видно, что Стармер, отвечая на вопросы Баденок, явно нервничает, заикается, руки трясутся. На столе - церемониальная булава, ставшая символом британской демократии, как власть переданная от монарха правительству. Пока булава на столе - заседание считается законным. Премьер же в одном в шаге от нарушения закона и в нескольких от изгнания из правительства.



Известно, что депутаты-лейбористы в частных разговорах уже заявляют, что дни Стармера сочтены. Ситуация может перерасти в масштабный политический кризис и закончиться отставкой действующего премьера.

Напомним, 3 февраля стало известно, что Питер Мандельсон выходит из состава Палаты лордов из-за предоставления конфиденциальных данных британских властей финансисту Джеффри Эпштейну. Канцелярия премьер-министра Стармера назвала это действие бесчестным, передав в полицию информацию по итогам предварительной оценки данных, которые содержатся в досье Эпштейна. Тут же британское правительство объявило о разработке срочного законопроекта, позволяющий лишить Мандельсона титула лорда.