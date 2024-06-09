В Индонезии сетчатый питон проглотил ушедшую за продуктами женщину

В Индонезии сняли на видео извлечение тела женщины из проглотившего ее питона. Как сообщает «360», ей оказалась многодетная мать, ушедшая на рынок за продуктами, но без вести пропавшая.

Кадры извлечения опубликовало британское издание Daily Mail. Местные мужчины поймали в лесу сетчатого питона и вспороли ему брюхо, предварительно убив пресмыкающееся.

Внутри оказалась пропавшая мать четверых детей. Как отмечается, ее муж винит себя в смерти жены - он не пошел вместе с ней за покупками. Он считает , что смог бы защитить жену.

Женщина пропала 6 июня, уйдя за продуктами через лес. К вечеру того же дня близкие обеспокоились ее отсутствием. На поиски пропавшей они отправились с соседями по селу.

Супруг погибшей обнаружил огромного питона, который заживо съел его жену. До этого он обвился вокруг ее тела, прежде вонзив зубы в ногу. Большая змея задушила жертву, а затем проглотила ее голову.

Сетчатый питон может достигать в длину от пяти до 10 метров. Представлен преимущественно в Африке южнее Сахары, в Азии и Австралии. Обитает по большей части в тропических лесах и саваннах, болотистых местностях, реже в пустынях.

В 2020 году в Австралии огромный питон съел домашнего кота и попал на видео. Ромбический питон заполз к жителям частного дома в городе Кин-Кин и съел их питомца - кота породы мейн-кун.