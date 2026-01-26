МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«На каждый чих не наздравствуешься»: в МИД ответили на слова Трампа о супероружии

В ведомстве заверили, что Россия в курсе всех военных разработок западных стран.
Константин Денисов 26-01-2026 02:08
© Фото: CNP AdMedia, Global Look Press

Россия владеет необходимой информацией о появляющихся у других стран новых видах вооружения. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Так он ответил на вопрос о том, в курсе ли Москва о наличии у США некоего нового супероружия, о котором говорил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы имеем собственные возможности, в том числе национальные технические средства, чтобы достоверно фиксировать то, что имеет значение, и делать из этого свои выводы», - сказал Рябков.

При этом он добавил, что власти РФ не уточняли у американского лидера, что именно он имел ввиду.

«Как говорится, на каждый чих не наздравствуешься. Сегодня одно, завтра другое», - приводит слова замглавы МИД агентство.

Ранее Трамп сообщил, что во время операции США в Венесуэле было применено новое оружие - «дискомбобулятор».

