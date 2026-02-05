МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Слюсарь: отражена атака ВСУ на Ростов-на-Дону, Таганрог, Батайск и Новошахтинск

Водителя грузовика, получившего ранения при отражении атаки, госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Виктория Бокий 05-02-2026 05:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Ростовской области отразили атаку БПЛА. Вражеские дроны уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Известно, что в результате атаки ранен водитель грузовика, поврежденного от падения обломков БПЛА. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. По оценкам медиков, угрозы жизни нет.

По словам губернатора, в Батайске повреждены пять машин, находившихся на автостоянке агропредприятия. Также пострадал склад.

«В Новошахтинске в частном доме поврежден фасад и остекление окон. Семья - четыре человека - в эвакуации не нуждаются», - добавил Юрий Слюсарь.

Накануне враг совершил атаку на Белгородскую область. В результате этого пострадали семь человек, в числе которых трое детей. Кроме того, в поселке Ракитное на территории коммерческого объекта сдетонировал беспилотник. На месте атаки также были повреждены два автомобиля.

