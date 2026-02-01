МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Гинцбург сообщил об окончании испытаний вакцины против ротавируса

Сейчас вакцина на этапе регистрации в Минздраве России.
Виктория Бокий 05-02-2026 04:25
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Все стадии клинических испытаний отечественной вакцины против ротавирусной инфекции «Гам-VLP-рота» успешно завершены. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцина от ротавируса, разрабатываемая институтом Гамалеи, сейчас проходит процедуру регистрации. На данный момент все клинические испытания успешно завершены», - сказал он в разговоре с ТАСС.

Вакцина сейчас на этапе регистрации в Минздраве России. По словам Гинцбурга, она основана на вирусоподобных частицах и не должна вызывать осложнений.

Ранее сообщалось, что в отечественной медицине произошел большой прорыв в лечение онкологических заболеваний. Российские специалисты разработали сразу несколько новых препаратов, которые уже используют в клиниках.

