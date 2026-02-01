Гинцбург сообщил об окончании испытаний вакцины против ротавируса

Все стадии клинических испытаний отечественной вакцины против ротавирусной инфекции «Гам-VLP-рота» успешно завершены. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцина от ротавируса, разрабатываемая институтом Гамалеи, сейчас проходит процедуру регистрации. На данный момент все клинические испытания успешно завершены», - сказал он в разговоре с ТАСС.

Вакцина сейчас на этапе регистрации в Минздраве России. По словам Гинцбурга, она основана на вирусоподобных частицах и не должна вызывать осложнений.

