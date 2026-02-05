Трамп заявил, что ждет Си Цзиньпина в Белом доме в конце года

Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце года ждет лидера КНР Си Цзиньпина в Белом доме. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

«Он приедет в Белый дом ближе к концу года», - сказал американский лидер.

Напомним, вчера президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры двух лидеров состоялись в преддверии китайского Нового года, который отмечается в этом году 17 февраля.

В ходе диалога Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина посетить Китай с официальным визитом в первой половине года. Со слов помощника главы государства Юрия Ушакова, приглашение было «с благодарностью принято».