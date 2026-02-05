МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Генсек ООН назвал истечение срока ДСНВ мрачным моментом для мира

Генеральный секретарь ООН отметил, что впервые за полвека Россия и США, обладающие большинством мирового ядерного арсенала, останутся без обязательных ограничений на эти вооружения.
Владимир Рубанов 05-02-2026 03:23
© Фото: Manuel Elias, UN Photo

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность в связи с истечением срока действия Договора СНВ-3. По его словам, это «мрачный момент» для глобальной стабильности и безопасности, передает РИА Новости.

Генеральный секретарь Всемирной организации подчеркнул, что впервые за последние полвека мир окажется в ситуации, когда у России и США, обладающих подавляющим большинством мирового ядерного арсенала, не будет обязательных ограничений на эти вооружения.

Владимир Путин ранее заявил о готовности РФ соблюдать ограничения ДСНВ в течение года после окончания действия договора. Эта инициатива остается в силе, но ответ от США пока не получен, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле выразили мнение, что завершение действия ДСНВ негативно скажется на стратегической безопасности. Предложение России по сохранению ограничений до последнего момента оставалось на повестке дня, но ответа от США пока нет.

Позднее МИД России отметил, что стороны больше не связаны обязательствами и симметричными декларациями, что дает им свободу действий. Россия обещает действовать ответственно, учитывая военную политику США и стратегическую ситуацию.

Москва заявила о готовности к решительным военно-техническим мерам для обеспечения национальной безопасности. Однако страна остается открытой для политико-дипломатических решений по стабилизации стратегической обстановки на основе равноправного и взаимовыгодного диалога, если будут созданы подходящие условия для переговоров.

#ООН #сша #ядерное оружие #договор #дснв #Антониу Гуттериш #истечение срока #стратегическая стабильность #генеральный секретарь
