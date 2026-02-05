МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Истек последний договор РФ и США в сфере стратегической стабильности

ДСНВ прекратил свое действие в четверг, 5 февраля.
Владимир Рубанов 05-02-2026 01:32
© Фото: Минобороны России

В четверг, 5 февраля, истек срок действия последнего соглашения между Россией и США в области стратегической стабильности - Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-III, или СНВ-3). Впервые за последние полвека прекратили действовать обязательные ограничения на стратегические арсеналы двух стран, которые обладают большей частью мировых запасов ядерного оружия.

Договор вступил в силу в 2011 году. Он заменил предыдущие соглашения: Договор о стратегических наступательных вооружениях 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года. В 2021 году его продлили на пять лет без предварительных условий.

В ДСНВ были установлены ключевые ограничения: не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков; не более 1 550 боезарядов на этих носителях; и не более 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Договор также предусматривал систему взаимных инспекций и уведомлений.

В сентябре 2025 года на заседании Совета безопасности России Владимир Путин сообщил, что Москва готова продолжить соблюдать ограничения ДСНВ еще в течение года после его окончания. Для этого США должны были бы также согласиться на продление ограничений и не предпринимать действий, которые бы нарушали или подрывали существующее соотношение стратегических потенциалов, включая отказ от усиления своей противоракетной обороны.

Президент США Дональд Трамп вначале назвал это предложение хорошей идеей, но вскоре дал понять, что судьба договора его не слишком беспокоит. По его словам, прекращение договора «не страшно», потому что «мы заключим более выгодное соглашение». По словам помощника президента России Юрия Ушакова, к 4 февраля США так и не предоставили ответ на предложение Путина.

Ушаков заявил, что страна будет действовать взвешенно и ответственно, основываясь на тщательном анализе ситуации в сфере безопасности. Он отметил готовность России к переговорам для обеспечения стратегической стабильности.

Позже МИД России заявил, что стороны больше не связаны обязательствами и симметричными декларациями, что дает им свободу в выборе дальнейших шагов. Россия обещает действовать ответственно, анализируя военную политику США и стратегическую обстановку.

В заявлении говорится, что Москва готова к решительным военно-техническим мерам для предотвращения дополнительных угроз национальной безопасности. Однако страна остается открытой для политико-дипломатических путей стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных решений, если будут созданы соответствующие условия для диалога.

#сша #ядерное оружие #Дональд Трамп #СНВ-3 #Владимир Путин #договор #дснв #стратегическая стабильность
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 