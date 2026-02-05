Истек последний договор РФ и США в сфере стратегической стабильности

В четверг, 5 февраля, истек срок действия последнего соглашения между Россией и США в области стратегической стабильности - Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-III, или СНВ-3). Впервые за последние полвека прекратили действовать обязательные ограничения на стратегические арсеналы двух стран, которые обладают большей частью мировых запасов ядерного оружия.

Договор вступил в силу в 2011 году. Он заменил предыдущие соглашения: Договор о стратегических наступательных вооружениях 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года. В 2021 году его продлили на пять лет без предварительных условий.

В ДСНВ были установлены ключевые ограничения: не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков; не более 1 550 боезарядов на этих носителях; и не более 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Договор также предусматривал систему взаимных инспекций и уведомлений.

В сентябре 2025 года на заседании Совета безопасности России Владимир Путин сообщил, что Москва готова продолжить соблюдать ограничения ДСНВ еще в течение года после его окончания. Для этого США должны были бы также согласиться на продление ограничений и не предпринимать действий, которые бы нарушали или подрывали существующее соотношение стратегических потенциалов, включая отказ от усиления своей противоракетной обороны.

Президент США Дональд Трамп вначале назвал это предложение хорошей идеей, но вскоре дал понять, что судьба договора его не слишком беспокоит. По его словам, прекращение договора «не страшно», потому что «мы заключим более выгодное соглашение». По словам помощника президента России Юрия Ушакова, к 4 февраля США так и не предоставили ответ на предложение Путина.

Ушаков заявил, что страна будет действовать взвешенно и ответственно, основываясь на тщательном анализе ситуации в сфере безопасности. Он отметил готовность России к переговорам для обеспечения стратегической стабильности.

Позже МИД России заявил, что стороны больше не связаны обязательствами и симметричными декларациями, что дает им свободу в выборе дальнейших шагов. Россия обещает действовать ответственно, анализируя военную политику США и стратегическую обстановку.

В заявлении говорится, что Москва готова к решительным военно-техническим мерам для предотвращения дополнительных угроз национальной безопасности. Однако страна остается открытой для политико-дипломатических путей стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных решений, если будут созданы соответствующие условия для диалога.