Минобороны России сообщает об уничтожении украинских позиций в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали расчеты артиллерийских орудий Д-30.

Опорные пункты с огневыми точками врага выявил расчет разведывательного дрона группировки войск «Восток». Цели находились в районе населенного пункта Зализничное на территории Запорожской области.

Результатом боевой работы расчетов стало уничтожение опорных пунктов, фортификационных сооружений и военнослужащих ВСУ. Оборона врага на участке была ослаблена, что усложнило ему удержание рубежей.

Ранее сообщалось, что расчеты самоходок «Гиацинт-С» разнесли 152-миллиметровыми снарядами украинские пункты управления беспилотниками. В тот раз цели находились на территории Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.