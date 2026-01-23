МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчеты Д-30 разнесли позиции украинских боевиков в Запорожской области

Огневые точки неприятеля обнаружил расчет разведывательного беспилотного аппарата.
23-01-2026 15:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских позиций в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали расчеты артиллерийских орудий Д-30.

Опорные пункты с огневыми точками врага выявил расчет разведывательного дрона группировки войск «Восток». Цели находились в районе населенного пункта Зализничное на территории Запорожской области. 

Результатом боевой работы расчетов стало уничтожение опорных пунктов, фортификационных сооружений и военнослужащих ВСУ. Оборона врага на участке была ослаблена, что усложнило ему удержание рубежей. 

Ранее сообщалось, что расчеты самоходок «Гиацинт-С» разнесли 152-миллиметровыми снарядами украинские пункты управления беспилотниками. В тот раз цели находились на территории Днепропетровской области. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#артиллерия #бпла #спецоперация #д-30 #запорожская область #группировка восток #Зализничное
