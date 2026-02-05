Военный эксперт Кнутов объяснил, почему США не продлевают ДСНВ

США не в первый раз не соблюдают условия договоров с Россией. Так, несмотря на Договор по открытому небу, они не разрешали российским самолетам-разведчикам летать над определенными объектами, а затем просто вышли из него. Об этом вспомнил в разговоре со «Звездой» военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя окончание ДСНВ.

«История с Договором была по открытому небу, когда наши и американские самолеты разведчики могли летать на территории другого государства над теми объектами, над которыми полет запрещен. Это повышало меры доверия и безопасности. В начале американцы не разрешали наши полеты над определенными объектами, а потом просто вышли из Договора. Такая же история с Договором по противоракетной обороне», - объяснил Кнутов.

Военный эксперт также добавил, что сейчас в США разворачивают «гонку вооружений» в области гиперзвукового оружия. Поэтому они активно занимаются их созданием, также остается вопрос о развертывании оружия в космосе.

«Американцы поставили перед собой цель: добиться серьезных преимуществ», - заключил историк войск ПВО.

Напомним, сегодня истекает срок действия Договора между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений. Это было последнее соглашение, которое ограничивало ядерные арсеналы двух держав.

Первый документ в этом отношении был подписан 54 года назад. С тех пор еще ни разу не случалось, чтобы мир оставался по сути без фундамента глобального ядерного сдерживания.

«Действие договора заканчивается, мы оцениваем это негативно. Выражаем сожаление. Вчера действительно эта тема упоминалась с точки зрения отрицательных последствий для международной системы контроля за ядерными вооружениями. Дальше все зависит уже от того, как будут развиваться события. В любом случае Российская Федерация, как всегда, будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами», - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В МИД РФ ранее заявили, что Москва исходит из того, что стороны Договора о СНВ больше не связаны никакими обязательствами и могут свободно выбирать свои дальнейшие шаги. Россия готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования возможных угроз после истечения ДСНВ. Несмотря на очевидные проблемные моменты, договор выполнял свои основные функции.