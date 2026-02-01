Эколог: американский клен в мегаполисе - это как старые аварийные трубы

Эколог Илья Рыбальченко в разговоре со «Звездой» объяснил, что решение убрать американский клен - не дань моде, а важный шаг к тому, чтобы городские зеленые насаждения работали как инженерная система. По его словам, ясенелистный клен - пример того, как город когда-то выбрал «быстро и дешево», а потом получил долгосрочный «счет за обслуживание». Его активно сажали в XX веке. Он растет быстро, неприхотлив, растет на бедных почвах и стройплощадках. Но эти достоинства в городской и природной среде превращаются в проблему.

«Поэтому нынешнее решение Москвы последовательно выводить этот вид из насаждений выглядит не идеологией, не какой-то "зеленой кампанией", а абсолютно управленческой, прагматичной мерой. Речь про безопасность, управляемость и про качество городских зеленых территорий», - объяснил Рыбальченко.

Эколог подчеркнул, что главная опасность ясенелистного клена - аварийность. Это дерево сравнительно ломкое. Оно часто формирует хрупкие развилки, дает крупные ветви - при сильном ветре, мокром снеге и ледяном дожде они охотно отваливаются. У него нередко поверхностная корневая система, поэтому при насыщении почвы водой, при порывистом ветре, он может не просто терять ветви, а падать целиком.

«А для мегаполиса это абсолютно привычный набор неприятностей - поврежденные машины, оборванные провода, перекрытые дворы, а иногда и травмы. И, в этом смысле, замена ясенелистного клена - это как замена старых аварийных труб. Пока все стоит, кажется, что и так сойдет. Но достаточно одной непогоды, становится понятно, почему профилактика выходит дешевле ликвидации последствий», - отметил эколог.

По словам Рыбальченко, американский клен несет и экологическую проблему. Он относится к инвазивным видам. Легко расселяется, активно дает самосев и быстро занимает нарушенные территории - пустыри, обочины, дворы, поймы рек. Там, где почва рыхлая, где много света, он ведет себя как дерево-сорняк. Вытесняет более ценные местные породы, обедняет подлесок. В итоге городская зеленая зона деградирует до монокультуры. Вроде бы деревья есть, а устойчивости и разнообразия нет. А для города это очень важно, потому что устойчивые зеленые территории - не просто картинка. Это тень летом, фильтрация пыли, это нормальная почвенная жизнь. Это экосистема, она нуждается в разнообразии. Помимо этого, отметил ученый, это меньше перегрева и проблем после экстремальной погоды. Поэтому, по мнению Рыбальченко, вырубить все немедленно - плохая стратегия.

«Городские деревья - это инфраструктура тени и микроклимата. Если одновременно убрать тысячи деревьев, даже проблемных, будут провалы в озеленении, перегрев во дворах, другой режим на улицах. К тому же, ясенилистный клен на освободившемся месте возвращается самосевом. Поэтому разумный управленческий подход это постепенное удаление», - рассказал эколог.

Ученый считает, что Москва абсолютно правильно с управленческой точки зрения выбрала длинный горизонт, порядка 10 лет. Нужна грамотная инвентаризация - где деревья реально опасны, где основной самосев, где они лезут на природные территории. Второй этап - контроль «подроста» несколько сезонов подряд. Третий - правильная замена, смесь устойчивых видов, подходящих конкретному месту - двору, улице, парку. Монокультуры в городе - всегда приглашение будущей беды, будь то вредитель, болезнь или погодные экстремумы. Но, главное, по мнению эколога, это нормальная коммуникация с жителями. Людям важно понимать, почему убирают конкретное дерево, что посадят взамен и когда новая зелень даст тень.

«Решение убрать американский клен - это не про моду, не про лозунги. Это про то, чтобы городские зеленые насаждения работали как инженерная система. Были безопасными, устойчивыми, полезными. Если делать это последовательно - с заменой, с контролем самосева, Москва не станет лысее, она станет спокойнее после непогоды и здоровее в самом зеленом смысле слова», - заключил Рыбальченко.

Юрист Любим Лущик объяснил «Звезде», что основанием для уничтожения американского ясенелистного клена служит федеральный закон №294. Он предписывает собственников земельных участков уничтожать растения, опасные для флоры Российской Федерации.

«Требование об уничтожении клена выносит Россельхоз в рамках перечня инвазивных растений. В частности, в перечень инвазивных растений от 4 февраля внесен американский клен», - объяснил Лущик.

Юрист напомнил про борщевик Сосновского, который тоже требует вырубки. Гражданам либо организациям, на участках которых произрастают подобные растения, признанные «инвазивными», необходимо в кратчайшие сроки предпринять меры для их вырубки. В противном случае грозит штраф.

«Штрафы для физических лиц от 20 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 400 тысяч рублей до 700 тысяч рублей», - рассказал Лущик.

Ранее сообщалось, что Россельхоз признал американский ясенелистный клен растением-вредителем, наряду с борщевиком Сосновского. Эти растения требуют уничтожения, сообщили в ведомстве. Эксперты указывают на опасность данного растения для Москвы, Подмосковья и всей остальной средней полосы России. Этот инвазивный вид вытесняет абсолютно все другие растения.

До этого в Росреестре рассказали о планах использования беспилотников для выявления участков, на которых произрастают опасные сорняки. Их владельцам будут высылаться предписания в виде электронных писем. Таким же методом специалисты намерены выявлять несанкционированные свалки либо участки, используемые не по назначению.