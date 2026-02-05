«Росатом»: началось строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии

В Венгрии стартовало строительство атомной электростанции «Пакш-2». Сегодня состоялась церемония заливки первого бетона в фундамент здания, где разместят реактор. Об этом сообщила российская госкорпорация «Росатом», которая занимается реализацией этого проекта.

«Начало заливки "первого бетона" в фундамент здания реактора знаменует переход объекта в статус "строящейся атомной электростанции" по стандартам МАГАТЭ», - сказали в компании.

Перед стартом прошла рабочая встреча генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийяртом и руководителем МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

АЭС «Пакш-2» будет крупнейшей электростанцией в Европе и самым значимым российским проектом на европейской территории. После ввода в ее эксплуатацию Венгрия сможет самостоятельно производить почти 70 процентов электроэнергии и окончательно освободится от необходимости переплачивать за импортное электричество.

Гендиректор Росатома ранее рассказал «Звезде», что европейцы смотрят на Венгрию с ревностью и черной завистью, потому что Будапешт смог обеспечить себя электроэнергией с помощью России на десятилетия вперед. Это дает возможность поддерживать высокий социальный уровень и активно развивать промышленность, добавил он.