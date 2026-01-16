Бойцы на Октябрьском направлении получили квадроциклы и дроны

«Единая Россия» и фонд «Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций» из Екатеринбурга передали партию техники участникам СВО. Передачу осуществили на территории Ростовской области.

Уточняется, что военнослужащие получили квадроциклы, дроны и запасные шины. При этом все было собрано по заказу от самих бойцов.

«Стараемся быть максимально эффективными. Бойцы говорят, что поставляемый нами транспорт очень востребован - быстрый, максимально проходимый, учитывающий погодные условия. Сейчас ребята формируют заказ на следующую поставку. Технику, используя ресурс "Единой России", оперативно соберем и доставим», - подчеркнул секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Военнослужащий с позывным Туман, принимавший груз, подчеркнул, что встречи с передачей техники и снаряжения происходят несколько раз в месяц. Он отметил, что эта поддержка ощущается и техника помогает выполнять поставленные задачи.

Ранее сообщалось, что народный артист России Сергей Гармаш привез подарки для детских садов Херсонской области. Учреждения получили бытовую технику, новую посуду, кухонные принадлежности и спортивный инвентарь.