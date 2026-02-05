Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» поразил укрепления ВСУ на Красноармейском направлении.

По данным Минобороны России, после получения разведывательной информации о расположении узла обороны противника расчет оперативно выдвинулся на подготовленную позицию, выполнил наведение и произвел залп 122-мм реактивными снарядами полным пакетом.

В результате удара укрепления были разрушены, что создало условия для продвижения штурмовых подразделений. Сразу после выполнения задачи расчет сменил позицию, снизив риск ответного огня.

Артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» продолжают выполнять задачи по огневой поддержке наступающих сил. Нанося огневое поражение, они снижают оборонительные возможности противника.

