Кусок метеорита пытались вывезти из РФ под видом садовой скульптуры

Сотрудники таможни пресекли попытку вывоза в Великобританию фрагмента железного метеорита Алетай весом более 2,5 тонны. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление в своем Telegram-канале.

Уточняется, что осколок метеорита обнаружили при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга. До этого фрагмент метеорита был ввезен в Россию из иного государства ЕАЭС. Для вывоза в Великобританию его задекларировали как скульптуру для ландшафтного дизайна. Однако происхождение и стоимость груза серьезно отличались от заявленных в декларации сведений.

По данным экспертизы, стоимость такого крупного фрагмента составляет порядка 323 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей». Злоумышленникам грозит заключение сроком до трех лет. Расследование продолжается.

Алетай - один из крупнейших известных железных метеоритов. Это обломок ядра древней протопланеты либо крупного астероида, который разрушился около 4,5 миллиарда лет назад в период формирования Солнечной системы. Метеорит назван по месту своего падения - на севере Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

В репортаже «Звезды», посвященном поискам «московского» метеорита, сообщалось, что осколки небесных тел можно без труда отыскать в Интернете. Их подлинность неизвестна, но расценки на них и впрямь космические. Обломок массой 1 600 граммов можно купить за 40 миллионов рублей. Торговля идет бойко - объявления собирают тысячи просмотров. И вполне легально.