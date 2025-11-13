Охота за небесным камнем: ученые нашли обломки «московского» метеорита

Осколок того самого метеорита напоминает печеную картошку: сверху есть корочка - это кора плавления. После падения метеорит раскололся и оказался светлым внутри. Участники научной экспедиции привезли фрагмент метеорита в Екатеринбург из Новгородской области. Собрать материал удалось спустя неделю напряженных поисков.

«Общее количество фрагментов - несколько десятков. Суммарный вес - около 700 граммов. Мы еще даже не проводили исследования. Мы сделаем шлиф из этого образца. Проводится полный химический анализ, определяется минералогический состав, и исследуются включения, если они есть», - рассказал руководитель поискового отряда УрФУ Александр Пастухович.

По составу метеорит, который неофициально уже называют «московским», можно считать родственником челябинского, упавшего в феврале 2013 года. Только южноуральский был раз в 10 больше. Тогда ударной волной от падения повредило тысячи строений. Сотни людей обратились за медицинской помощью. Но его исследование не прошло для науки даром.

«Было шикарное открытие в ЧелГУ. Открыт новый элемент ранее неизвестный. Какая-то форма углеродистая и супермелкий кристалл выделили ученые. То есть, что-то новое метеорит принес», - говорит член Русского географического общества Федор Жижилев.

Пылающий объект разрезает сумрачное небо. Болид вошел в атмосферу земли ранним утром 27 октября с чудовищной скоростью - 35 километров в секунду. Затем замедлился до 15 и легко обгонал пассажирский самолет.

Метеорит наблюдали в небе не больше 20 секунд. Он прошел с востока на запад над Вологдой и Череповцом, прежде чем эффектно разрушиться, засеяв осколками больше сотни квадратных километров Новгородской и Тверской областей.

Высокая трава, болото, густой лес. Искать осколки астероида сложнее, чем иголки в стогу сена. Металлоискатель на них не реагирует. Но плотность охотников за метеоритами на квадратный километр в новгородских лесах сейчас зашкаливает.

«В основном это любители метеоритного поиска, которые приехали в надежде хоть что-то найти», - отметил младший научный сотрудник Лаборатории метеоритики РАН Дмитрий Садиленко.

Охота тихая, как за грибами, и относительно безопасная. Если на астероиде была внеземная жизнь, то сгорела в верхних слоях атмосферы. А рассказы о том, что космические объекты и на земле «светятся», - скорее антинаучная фантастика.

«Это миф, что он обладает какой-то радиацией. Как правило, у метеоритов радиационный фон даже ниже земного», - говорит ученый.

Осколки метеорита можно без труда отыскать в интернете. Подлинность не известна, но расценки и правда космические. Обломок массой 1 600 граммов можно купить за 40 миллионов рублей. Торговля идет бойко: объявления собирают тысячи просмотров. И вполне легально.

«В отличие от европейских стран, где обязывают сдать за вознаграждение, от Индии и ЮАР, где за сокрытие метеоритов - уголовка, в нашей стране запрета нет. Это никак не регулируется», - объясняет адвокат Сурен Аванесян.

В начале прошлого века был известен только один околоземный астероид. Сейчас - 35 тысяч. В космосе их не стало больше, но с появлением супертелескопов ученые стали лучше видеть. Сейчас внимание приковано к астероиду 2024 YR4. Он в три раза больше челябинского. Вероятность того, что через семь лет он столкнется с Луной, составляет от 4 до 30 процентов. Тогда из строя выйдут тысячи спутников навигации и связи. Человечество готовится нанести превентивный удар. Обсуждается возможность уничтожить суперболид на подлете ядерным зарядом.