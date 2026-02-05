МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российских пловцов-юниоров допустили до турниров с флагом и гимном

Ранее глава Минспорта Михаил Дегтярев сообщил, что группа международных спортивных федераций допустит российских юниоров до соревнований в официальном статусе.
Ян Брацкий 05-02-2026 14:06
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Европейская федерация водных видов спорта допустила российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с государственным флагом и гимном. Об этом говорится в сообщении на сайте организации. Это касается выступлений как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях, уточнили в European Aquatics.

«Спортсмены, имеющие российский или белорусский паспорт и выступающие в юношеских и юниорских категориях, больше не будут подвергаться ограничениям в отношении участия в соревнованиях», - говорится в релизе.

Что касается взрослых спортсменов из России и Белоруссии, то их участие в международных соревнованиях под эгидой Европейской федерации водных видов спорта возможно только после одобрения «нейтрального статуса». Процедура его получения будет аналогична той, что действовала на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров в 2025 году.

Ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев сообщил, что группа международных спортивных федераций допустит российских юниоров до соревнований с государственной символикой. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе визита на 46-ю Генассамблею Олимпийского совета Азии в Ташкенте.

