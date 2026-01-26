Юниоров из РФ допустят на соревнования под государственным флагом

Группа международных спортивных федераций допустят российских юниоров на соревнования под государственным флагом. Такое заявление сделал министр спорта страны Михаил Дегтярев.

Уточняется, что договоренности были достигнуты в ходе визита на 46-ю Генассамблею Олимпийского совета Азии, которая прошла 26 января в Ташкенте. Там решался вопрос о восстановлении прав спортсменов из России, пишет aif.ru.

Дегтярев также отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с представителями МОК и руководством Всемирного антидопингового агентства. Он отметил, что азиатские страны поддерживают возвращение россиян и государственных символов.

Ранее сообщалось, что Международная федерация фехтования (FIE) отозвала у Эстонии право на проведение чемпионата Европы 2026 года из-за отказа во въезде российским и белорусским спортсменам.