Юниоров из РФ допустят на соревнования под государственным флагом

Дегтярев подчеркнул, что ведутся переговоры о возвращении россиян и госсимволов.
Глеб Владовский 26-01-2026 19:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Группа международных спортивных федераций допустят российских юниоров на соревнования под государственным флагом. Такое заявление сделал министр спорта страны Михаил Дегтярев.

Уточняется, что договоренности были достигнуты в ходе визита на 46-ю Генассамблею Олимпийского совета Азии, которая прошла 26 января в Ташкенте. Там решался вопрос о восстановлении прав спортсменов из России, пишет aif.ru.

Дегтярев также отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с представителями МОК и руководством Всемирного антидопингового агентства. Он отметил, что азиатские страны поддерживают возвращение россиян и государственных символов.

Ранее сообщалось, что Международная федерация фехтования (FIE) отозвала у Эстонии право на проведение чемпионата Европы 2026 года из-за отказа во въезде российским и белорусским спортсменам.

#Россия #в стране и мире #михаил дегтярев #юниоры #минспорт рф
