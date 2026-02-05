МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин пошутил, что не выговаривает названия открытий молодых ученых

В этот момент проходило вручение лауреатского значка профессору МГУ, доктору физматнаук Виктории Ведюшкиной.
Дарья Ситникова 05-02-2026 14:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин пошутил, что не в силах выговорить названия некоторых открытий, поскольку они сложны. Об этом он заявил во время вручения премии молодым ученым в области науки и инновации.

«Я говорю: "Виктория, мне даже не выговорить то, чем вы занимаетесь". Она говорит: "Ничего страшного! Главное - что я выговариваю», - засмеялся российский лидер, при этом прикрепляя значок к кофте юного профессора.

В этот момент вручался лауреатский значок профессору МГУ, доктору физматнаук Виктории Ведюшкиной. Ее награждали «за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем».

Награждение прошло в преддверии Дня российской науки, который отмечают в стране восьмого февраля. Владимир Путин вручил в Екатерининском зале премии Президента молодым ученым за 2025 год. 

В прошлом году в преддверии этого праздника российский лидер вручил молодым ученым президентские премии в размере пяти миллионов рублей. Известно, что премии присудили пятерым открывателям: Константин Титов, Вадим Попков, Кирилл Мартинсон, Елена Корочкина и Наталья Черкашина. 

#Россия #Наука #Путин #ученые #открытия #названия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 