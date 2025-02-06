Путин вручил молодым ученым президентские премии

В четверг глава государства Владимир Путин вручили молодым ученым президентские премии в размере пяти миллионов рублей. Торжественная церемония, приуроченная ко Дню российской науки, состоялась в Кремле.

Премии были присуждены пятерым ученым. Так, Константина Титова наградили за разработку специальных комплексов и средств РЭБ, обеспечивающих укрепление обороноспособности страны.

Кроме того, лауреатами премии стали Вадим Попков и Кирилл Мартинсон, Елена Корочкина и Наталья Черкашина.

Обращаясь к награжденным, Владимир Путин отметил, что России нужны их изобретения и открытия. По словам президента, ученым предстоит решать по-настоящему масштабные и исторические задачи.