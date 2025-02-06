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Путин вручил молодым ученым президентские премии

Лауреатами премии стали Константин Титов, Вадим Попков, Кирилл Мартинсон, Елена Корочкина и Наталья Черкашина.
Сергей Лебедев 2025-02-06 16:01:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В четверг глава государства Владимир Путин вручили молодым ученым президентские премии в размере пяти миллионов рублей. Торжественная церемония, приуроченная ко Дню российской науки, состоялась в Кремле.

Премии были присуждены пятерым ученым. Так, Константина Титова наградили за разработку специальных комплексов и средств РЭБ, обеспечивающих укрепление обороноспособности страны.

Кроме того, лауреатами премии стали Вадим Попков и Кирилл Мартинсон, Елена Корочкина и Наталья Черкашина.

Обращаясь к награжденным, Владимир Путин отметил, что России нужны их изобретения и открытия. По словам президента, ученым предстоит решать по-настоящему масштабные и исторические задачи.

#Россия #награждение #премия #РФ #Кремль #Владимир Путин #ученые #Президент
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