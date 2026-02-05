МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

С актрисой Чиповской попрощаются в Театре Вахтангова 9 февраля

Церемония продлится с 10.00 до 12.00. Сообщается, что двери будут открыты для всех желающих проститься.
Сергей Дьячкин 05-02-2026 14:34
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Global Look Press, Global Look Press

Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Ольгой Чиповской пройдет в Театре имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.

Уточняется, что церемония состоится в понедельник, 9 февраля. Она будет проходить с 10.00 до 12.00.

«Двери будут открыты для всех желающих проститься», - говорится в публикации.

Накануне в театре сообщили о кончине Чиповской. Актрисе было 67 лет. В заявлении подчеркивалось, что она посвятила служению сцене всю жизнь. В 1980 году Чиповская окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и в том же году была принята в труппу Театра Вахтангова.

В театре ее назвали «мощной, разнообразной, острохарактерной, трагической» актрисой. В публикации отмечается, что это была одна из самых ярких актрис своего поколения. Для актерской игры Чиповской были характерны лиризм, глубина и обаяние. Она играла в спектаклях «Принцесса Турандот», «Три возраста Казановы», «Старинные русские водевили», «Варвары», «Стакан воды», «Зойкина квартира» и многих других.

В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Дочь Чиповской пошла по стопам матери, тоже став актрисой. Анна и Ольга Чиповские вместе сыграли в фильме «Елки 3».

#театр #актриса #Театр Вахтангова #церемония прощания #ВТУ им. Щукина #ольга чиповская
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 