С актрисой Чиповской попрощаются в Театре Вахтангова 9 февраля

Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ Ольгой Чиповской пройдет в Театре имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.

Уточняется, что церемония состоится в понедельник, 9 февраля. Она будет проходить с 10.00 до 12.00.

«Двери будут открыты для всех желающих проститься», - говорится в публикации.

Накануне в театре сообщили о кончине Чиповской. Актрисе было 67 лет. В заявлении подчеркивалось, что она посвятила служению сцене всю жизнь. В 1980 году Чиповская окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и в том же году была принята в труппу Театра Вахтангова.

В театре ее назвали «мощной, разнообразной, острохарактерной, трагической» актрисой. В публикации отмечается, что это была одна из самых ярких актрис своего поколения. Для актерской игры Чиповской были характерны лиризм, глубина и обаяние. Она играла в спектаклях «Принцесса Турандот», «Три возраста Казановы», «Старинные русские водевили», «Варвары», «Стакан воды», «Зойкина квартира» и многих других.

В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Дочь Чиповской пошла по стопам матери, тоже став актрисой. Анна и Ольга Чиповские вместе сыграли в фильме «Елки 3».