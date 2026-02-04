Ушла из жизни заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская

На 67-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Ольга Чиповская. Об этом сообщил Театр имени Вахтангова в официальном Telegram-канале.

В театре подчеркнули, что Чиповская посвятила служению сцене всю жизнь. В 1980 году она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и в том же году была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

«Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения», - говорится в публикации.

Для актерской игры Чиповской были характерны лиризм, глубина и обаяние, отметили в театре. Она играла в спектаклях «Принцесса Турандот», «Три возраста Казановы», «Старинные русские водевили», «Варвары», «Стакан воды», «Зойкина квартира» и многих других.

В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Дочь актрисы пошла по стопам матери, продолжив актерскую династию - Анна и Ольга Чиповские сыграли мать и дочь в фильме «Елки 3».