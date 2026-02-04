МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ушла из жизни заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская

Окончив Театральное училище имени Щукина, актриса до последних дней служила в Театре имени Вахтангова.
Сергей Дьячкин 04-02-2026 17:01
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

На 67-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Ольга Чиповская. Об этом сообщил Театр имени Вахтангова в официальном Telegram-канале.

В театре подчеркнули, что Чиповская посвятила служению сцене всю жизнь. В 1980 году она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и в том же году была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

«Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения», - говорится в публикации.

Для актерской игры Чиповской были характерны лиризм, глубина и обаяние, отметили в театре. Она играла в спектаклях «Принцесса Турандот», «Три возраста Казановы», «Старинные русские водевили», «Варвары», «Стакан воды», «Зойкина квартира» и многих других.

В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Дочь актрисы пошла по стопам матери, продолжив актерскую династию - Анна и Ольга Чиповские сыграли мать и дочь в фильме «Елки 3».

#в стране и мире #театр #актриса #Театр имени Вахтангова #ВТУ им. Щукина #заслуженная артистка рф #ольга чиповская
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 