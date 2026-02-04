Боевик из ВСУ рассказал, как попал в плен, не доехав до позиции

Военнослужащий ВСУ Сергей Кулага сообщил, что попал в плен, так и не добравшись до позиции, где его подразделение должно было оборудовать блиндажи. Об этом он рассказал на видеозаписи, опубликованной Министерством обороны России.

Сержант Кулага служил в 48-й инженерной бригаде ВСУ. Его мобилизовали в августе 2024 года, после того как он самостоятельно пришел в военкомат для обновления учетных данных. Кулага рассчитывал, что ранее поставленный диагноз избавит его от службы, однако после медицинской комиссии он был направлен сначала на обучение, а затем - в зону боевых действий.

Кулага рассказал, что первоначально проходил базовую общевойсковую подготовку на Украине, после чего был направлен на обучение в Польшу. Там, по его словам, занятия проводили инструкторы из разных стран, включая Канаду, Великобританию и ряд других государств. После возвращения из-за границы его подразделение направили под Харьков - для выполнения инженерных задач.

По дороге к месту работ группа передвигалась на автомобиле и в гражданской одежде. В какой-то момент, как утверждает Кулага, транспорт остановился из-за повреждения колеса, после чего бойцы оказались под угрозой атаки беспилотников. Вскоре они столкнулись с военнослужащими, которых сначала приняли за своих, однако это оказались бойцы российской армии. Там Кулага и его сослуживцы были задержаны.

«Мы сели и поехали. А там потом дроны - мы остановились. Потом пробили колесо... И вот там мы попались. Мы думали, что это наши - они нас подзывали, сказали идти быстрее к ним, поскольку дроны летают. Мы были одеты в гражданскую одежду. Перебежали дорогу - и в кусты. Там развалины... Идите, крикнули, идите... Мы подошли, а там нас уже арестовали, положили на землю», - пояснил пленный.

В завершение Кулага заявил, что считает сдачу в плен единственным выходом в подобной ситуации, подчеркнув, что, по его словам, к пленным относятся без жестокого обращения и обеспечивают базовые условия.

Другой пленный рассказал о порядке прохождения службы и условиях на одном из учебных полигонов под Харьковом, где, по его словам, провинившихся бойцов помещали в специальные ямы и подвергали насилию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.