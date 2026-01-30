МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Грушко: для России не станет катастрофой отказ США от продления СНВ-3

Экс-постпред РФ при НАТО подчеркнул, что Россия продолжает поддерживать контакты с США.
30-01-2026 16:56
Для России не станет катастрофой отказ США от продления СНВ-3. Об этом рассказал «Звезде» бывший постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

«Мы за то, чтобы те фундаментальные ограничения соблюдались... Если США выберут другой путь, то это не будет какой-то катастрофой для нас», - подчеркнул он.

Грушко также отметил, что Россия продолжает поддерживать контакты с США по этому вопросу. Он также напомнил, что Москва спокойно относится ко всем заявлениям, сделанным американской стороной.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва по-прежнему ожидает реакции США на инициативы президента РФ Владимира Путина по обновлению Договора о стратегических наступательных вооружениях.

 

