В российских вузах сократят около 45 тысяч платных мест

Минобрнауки России собирается сократить около 45 тысяч коммерческих мест в вузах в рамках регулирования количества платного приема. Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков в эфире канала «Россия 24».

«Будет сокращено порядка 45 тысяч мест, при этом если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест», - сообщил Фальков.

Глава Минобрнауки уточнил, что больше всего платных мест планируется сократить в негосударственных вузах. Там сократят почти 20% мест. Регулировать платный прием в российские вузы начнут в ходе приемной кампании 2026 года. Это не коснется приоритетных направлений подготовки.

Основной целью регулирования платного приема заявлено достижение баланса в подготовке кадров для национальной экономики и социальной сферы. В перечень направлений подготовки, где будет осуществляться регулирование платного приема, вошли 30 специальностей бакалавриата и 12 - специалитета.

До этого в Минобрнауки говорили, что предпринятые меры позволят гармонизировать подготовку кадров под потребности рынка труда по отдельным специальностям. Это позволит снизить перенасыщенность рынка и повысить качество высшего образования в России.

До этого в Минобрнауки РФ заявляли, что платный прием в вузы для набравших менее 50 баллов по ЕГЭ абитуриентов полностью не ограничат. Исключение сделают лишь для 10% специальностей, обучение по которым регулируется особым распоряжением кабмина.

С 1 сентября в силу вступил закон о государственном регулировании платного приема в высшие образовательные учреждения. По нему правительство наделено полномочиями регулирования коммерческих мест в вузах. Тогда в Минобрнауки уточняли, что наибольшая проблема сосредоточена на направлениях «Экономика и управление» и «Юриспруденция».