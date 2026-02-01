МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Калининградской области показали, как идет отбор кандидатов в ВБС РФ

Ежедневно в пункт отбора поступает множество заявлений от граждан, желающий проходить службу в новом роде войск.
05-02-2026 06:24
© Фото: Пресс-служба Балтийского флота © Видео: Пресс-служба Балтийского флота

Работа по отбору граждан в подразделения войск беспилотных систем (БПС) ВС РФ и, в частности, Балтийского флота организована в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Каждый день в пункт отбора поступает множество заявлений от граждан, желающий проходить службу в новом роде войск. Известно, что отбор проводится на должности операторов беспилотников, инженеров, техников и другие специальности. Для бойцов, занимающих эти должности, предусмотрен контракт на срок от одного года.

«Прохождение службы предусмотрено только в подразделениях войск беспилотных систем с обязательным курсом обучения управлению дронами различного типа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время отбора кандидатов соблюдаются следующие требования: возраст, состояние здоровья, уровень образования и профессионально-психологическая пригодность. Дополнительные преимущества при отборе операторов дронов - аналитические способности и вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук, а также уверенное пользование компьютером.

Кроме того, инструкторы войск БПС на месте проводят предварительный отбор. При соответствии требованиям после заключения контракта направляют новобранцев в учебные центры для прохождения курса подготовки по специальности.

Ранее сообщалось, что десятки заявок от граждан приходят на пункт отбора операторов БПЛА в Новосибирске. Каждую заявку кропотливо фиксируют в специальном журнале, причем поступают они не только очно, но и с помощью электронных ресурсов.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

