На Земле началась магнитная буря планетарного масштаба

Полярные сияния максимального уровня отмечаются над всей территорией Канады и северной частью США.
Сергей Дьячкин 05-02-2026 11:24
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Global Look Press

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба. Об этом рассказала лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем официальном Telegram-канале.

В публикации отмечается, что в настоящий момент уровень бурь составляет G1, то есть «слабый». Однако в течение суток он может подняться до уровня G2-G3.

«Бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца», - сообщили в лаборатории.

По словам ученых, спусковым механизмом послужил приход края плазменного облака, случившийся накануне вечером. Это облако было выброшено в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние полтора года вспышки на Солнце.

В лаборатории рассказали, что сейчас в ночной зоне Западного полушария Земли наблюдаются сильные полярные сияния, достигшие максимального уровня. Яркое свечение отмечают над всей территорией Канады и северной частью США. Ситуация для России прояснится примерно через 10 часов, когда линия раздела дня и ночи переместится на европейскую часть нашей страны.

Ранее в ИКИ РАН предупреждали, что в четверг к Земле должны прийти первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности. Ученые отмечают, что, несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов, магнитные бури на Земле пока ожидаются слабые. Причиной этому стало то, что центры солнечной активности только вчера вышли в зону влияния на Землю. Ожидается, что наша планета пока будет задета лишь краями выбросов плазмы, ушедших с Солнца в предыдущий период. Основная их масса пройдет мимо Земли.

До этого в РАН показали сильнейшую за четверть века магнитную бурю. В беседе со «Звездой» старший научный сотрудник ИКИ РАН Антон Рева рассказал, что в самые мощные бури магнитное поле изменяется на 1-2%. Чтобы их почувствовать, люди выносят измерительные станции за пределы городов, затем показания всех станций собираются и усредняются, чтобы получить более точное значение.

#в стране и мире #астрономия #вспышки на солнце #магнитные бури #солнечная активность #полярное сияние #ики ран #лаборатория солнечной астрономии
