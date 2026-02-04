В четверг на Землю обрушатся возмущения от солнечных вспышек

В четверг к Земле должны прийти первые возмущения от начавшегося несколько дней назад всплеска солнечной активности. Об этом рассказала лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем официальном Telegram-канале.

Ученые отмечают, что, несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов, магнитные бури на Земле пока ожидаются слабыми. Причиной этому стало то, что центры солнечной активности только вчера вышли в зону влияния на Землю. Ожидается, что наша планета пока будет задета лишь краями выбросов плазмы, ушедших с Солнца в предыдущий период. Основная их масса пройдет мимо Земли.

По словам ученых, вчера на Солнце произошла первая вспышка высшего балла X в геоэффективной зоне. При этом она не сопровождалась выбросами плазмы.

«Таким образом, первый из четырех дней, в течение которых активные центры должны находиться в зоне прямого воздействия на планету, угроз не создал», - говорится в публикации лаборатории.

Астрономы отмечают, что активная область 4366 продолжает расти и преодолела накануне важный «психологический барьер». Ее площадь превысила 1 000 единиц миллионных долей полусферы. В текущем цикле такое удалось лишь пяти группам пятен. Рекордсменом стала группа 3664, в мае 2024 года она произвела пока магнитную бурю высшего, пятого уровня. Как объяснили в ИКИ РАН, в зоне максимальных рисков для Земли область 4366 будет еще трое суток.

Ранее лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщала об обнаружении на снимке Солнца объекта, похожего на птицу. Ученые предполагают, что эта «птица» может быть галактической частицей. Отмечается, что снимок сделан телескопом LASCO С2. Подобный визуальный эффект уже замечали в мае 2025 года.

До этого в РАН показали сильнейшую за четверть века магнитную бурю. В разговоре со «Звездой» старший научный сотрудник ИКИ РАН Антон Рева поделился, что в самые мощные бури магнитное поле изменяется на 1-2%. Чтобы их почувствовать, люди выносят измерительные станции за пределы городов, затем показания всех станций собираются и усредняются для получения более точного значения.