Зенитчики группировки «Центр» уничтожили ударный БПЛА на малой высоте

Зенитчики группировки войск «Центр» сбили украинский ударный беспилотник «Лютый», который шел на малой высоте. Об этом рассказал в своем репортаже корреспондент Павел Кольцов.

Украинский дрон летел низко и быстро, что усложняло работу расчета. Оператор зенитного комплекса «Стрела-10» Владимир Костарев рассказал, что подобные цели часто приходится поражать буквально «на глаз».

«Был случай, всем поселком стреляли, и у всех уже патроны закончились. С третьего выстрела одиночным взял упреждение, попал, разорвался в воздухе. Это был Switchblade, высота была вообще маленькая, метров 50», - сказал Костарев.

По словам бойцов, противник запускает ударные дроны массово. Боекомплект на огневых точках - около 1 000 патронов - иногда расходуется всего за один день. При этом «Лютый» несет почти центнер взрывчатки и способен преодолевать расстояние до 1 000 километров, поэтому такие цели стараются сбивать как можно раньше. Командир взвода ЗРК «Стрела-10» Ришат Шулояков отмечает, что главная сложность - вовремя заметить беспилотник.

«Он идет низко, скорость около 80 километров в час. Пока увидели, остаются считаные секунды, чтобы отработать», - пояснил Шулояков.

Комплексы «Стрела-10» дежурят в укрытиях и выдвигаются только после подтверждения, что цель вражеская. Огонь стараются вести вдогонку - так оператор БПЛА не понимает, откуда пришел удар. После поражения цели машина сразу уходит обратно в укрытие.

На счету расчета зенитного дивизиона 74-й бригады группировки войск «Центр» уже 89 уничтоженных воздушных целей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.