Австралия планирует распродажу военных объектов по всей стране

Правительство Австралии намерено объявить масштабную распродажу военных объектов, чтобы частично компенсировать дефицит оборонных возможностей, сообщает австралийский телеканал ABC. На торги выставляются крупнейшие армейские базы. Это такие знаковые площадки, как казармы Victoria Barracks в Сиднее и военно-морская база HMAS Penguin в штате Новый Южный Уэльс.

«Речь идет о 67 объектах, находящихся на балансе австралийских сил обороны, многие из которых либо практически не используются, либо находятся в запущенном состоянии», - отмечает телеканал.

Власти намерены выручить за них до $1,8 млрд. Вся прибыль пойдет на закрытие «критических резервов» в обороноспособности и переориентацию на инфраструктуру в рамках AUKUS. Как отметил глава австралийского Минобороны Ричард Марлз, часть военных объектов давно «деградировала за пределы экономически целесообразного ремонта».

С его слов, Канберра в условиях «самой сложной стратегической обстановки со времен Второй мировой войны» вынуждена сосредоточиться на укреплении северных рубежей, включая масштабную модернизацию своих оборонных объектов.

Ранее Великобритания и Австралия объявили о новом 50-летнем договоре в рамках AUKUS по строительству подводных лодок. Отмечается, что это позволит создать десятки тысяч рабочих мест в обеих странах. Соглашение поддержит экспортный потенциал между Великобританией и Австралией на сумму до 20 миллиардов фунтов в течение следующих 25 лет.