Британия и Австралия объявили о 50-летнем договоре в рамках AUKUS

Великобритания и Австралия объявили о новом пятидесятилетнем договоре в рамках AUKUS по строительству подводных лодок. Об этом говорится на сайте британского правительства.

В сообщении отмечается, что новый пятидесятилетний договор будет служить основой для программ Великобритании и Австралии по строительству подводных лодок, а также позволит создать десятки тысяч рабочих мест в обеих странах.

В заявлении британского правительства указывается, что AUKUS усилит промышленный потенциал государств и поставит подлодки, для обеспечения безопасности Соединенного Королевства и его союзников.

Соглашение поддержит экспортный потенциал между Великобританией и Австралией на сумму до 20 миллиардов фунтов в течение следующих 25 лет.

Напомним, что трехстороннее оборонное сотрудничество под названием AUKUS объединяет три страны – Австралию, США и Великобританию. Оно было оформлено в сентябре 2021 года. В рамках соглашения предусмотрены два направления, первый из которых относится к созданию для австралийского флота атомных субмарин с использованием американских и британских технологий. Второе направление – разработка и развитие подводной робототехники, квантовой электроники, кибербезопасности, сверхзвуковых вооружений и механизмов для защиты от них.