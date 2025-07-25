МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Британия и Австралия объявили о 50-летнем договоре в рамках AUKUS

Новое соглашение поддержит экспортный потенциал между Великобританией и Австралией на сумму до 20 миллиардов фунтов в течение следующих 25 лет.
Виктория Бокий 2025-07-25 03:50:47
© Фото: Memmler Eibner, Pressefoto via w, Globallookpress

Великобритания и Австралия объявили о новом пятидесятилетнем договоре в рамках AUKUS по строительству подводных лодок. Об этом говорится на сайте британского правительства.

В сообщении отмечается, что новый пятидесятилетний договор будет служить основой для программ Великобритании и Австралии по строительству подводных лодок, а также позволит создать десятки тысяч рабочих мест в обеих странах.

В заявлении британского правительства указывается, что AUKUS усилит промышленный потенциал государств и поставит подлодки, для обеспечения безопасности Соединенного Королевства и его союзников.

Соглашение поддержит экспортный потенциал между Великобританией и Австралией на сумму до 20 миллиардов фунтов в течение следующих 25 лет.

Напомним, что трехстороннее оборонное сотрудничество под названием AUKUS объединяет три страны – Австралию, США и Великобританию. Оно было оформлено в сентябре 2021 года. В рамках соглашения предусмотрены два направления, первый из которых относится к созданию для австралийского флота атомных субмарин с использованием американских и британских технологий. Второе направление – разработка и развитие подводной робототехники, квантовой электроники, кибербезопасности, сверхзвуковых вооружений и механизмов для защиты от них.

#подводные лодки #Великобритания #договор #австралия #AUKUS
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 