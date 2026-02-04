МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России проведут перепись воробьев

Подобная работа проводится дважды в год и нужна для объективной оценки численности пернатых в нашей стране.
Ян Брацкий 04-02-2026 07:21
© Фото: Thomas Warnack, dpa, Global Look Press

В России пересчитают воробьев. Перепись пернатых анонсировала член Союза охраны птиц России Анна Мостовая. Считать птиц будут с 7 по 15 февраля 2026 года. Подобный мониторинг проводится дважды в год. Учету подлежат два вида воробьев - домовой и полевой.

«В феврале воробьев удобно считать на кустах, где как раз в этот период они громко чирикают и еще пока не приступили к размножению», - сказала Мостовая в беседе с РИА Новости.

В последнее время орнитологи по всему миру наблюдают сокращение популяции домового воробья. Для понимания динамики в России необходимо изучить данные за последние 15 лет, уточнила Мостовая. В зимнее время года большая часть птиц держится поближе к человеческому жилью, и воробьи не исключение, полагает она. Основа их рациона - пшено и просо. В холодное время года пернатые не прочь подкрепиться семенами подсолнечника или салом, уточнила она.

Ранее в Европе опубликовали статистику, согласно которой начали массово исчезать воробьи. Так, с 1980 по 2017 год их стало на 247 миллионов меньше. Стали пропадать и другие виды пернатых: желтые трясогузки, жаворонки, скворцы, чибисы и многие другие - всего около 600 миллионов особей.

Причинами исчезновения птиц специалисты называют интенсификацию сельского хозяйства и химическое земледелие. Пестициды уничтожают насекомых. В этой связи птицы теряют кормовую базу и среду обитания. Еще одной причиной эксперты называют общее состояние экологии.

#Европа #птицы #перепись #орнитолог #воробей
