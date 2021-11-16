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Птичий апокалипсис: Европа за 40 лет потеряла почти 250 млн воробьев

Иван Линдеманн
23:35 16.11.2021
Также орнитологи обнаружили, что пропали и другие птицы - всего около 600 миллионов особей: желтые трясогузки, скворцы, жаворонки, древесные воробьи, ивовые камышовки, чибисы и доттерели.
Птичий апокалипсис: Европа за 40 лет потеряла почти 250 млн воробьев
© Фото: pixabay
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В Европе стали массово исчезать воробьи. С 1980 по 2017 годы их стало на 247 миллионов меньше. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых.

Также европейские орнитологи обнаружили, что пропали и другие птицы - всего около 600 миллионов особей: желтые трясогузки, скворцы, жаворонки, древесные воробьи, ивовые камышовки, чибисы и доттерели.

Причинами исчезновения птиц специалисты считают интенсификацию сельского хозяйства и химическое земледелие, которое уничтожает насекомых, нехватку еды, потерю среды обитания, заболевания и загрязнение воздуха.

«Правительства по всей Европе должны юридически закрепить обязательные цели по восстановлению природы. В противном случае последствия будут серьезными, в том числе и для нашего собственного вида», - считает исполняющая обязанности руководителя службы охраны природы BirdLife Europe Анна Станева.

Ранее ученые из Норвежского университета естественных наук провели исследование, согласно которому большие синицы могут вымереть к 2100 году. Причина - изменение климата, которое приведет к смене цикла рождения личинок насекомых, которыми синицы и другие схожие птицы кормят своих птенцов.

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