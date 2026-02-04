Швеция и Дания закупят системы ПВО для Украины на $290 млн

Власти Швеции и Дании договорились о совместной закупке систем противовоздушной обороны в интересах Украины. Стоимость покупки оценивается в $290 млн. Как пишет Reuters, речь о продукции компании BAE Systems Bofors. Львиную долю финансирования сделки возьмет на себя официальный Стокгольм, который внесет $234 млн. Копенгаген раскошелится почти на $56 млн., отметил глава минобороны Швеции Пол Йонсон.

«Эта покупка не только помогает Украине поставлять больше материалов на поле боя, но и укрепляет наши производственные мощности в Швеции», - отметил Йонсон.

Скандинавы пришли на смену Германии, власти которой ранее сообщили, что больше не в состоянии поставлять киевскому режиму системы ПВО Patriot. Министр обороны ФРГ Борис Писториус объяснил это тем, что Берлин сам ждет поставок новых систем взамен переданных. Он также посетовал на то, что Берлин и так больше других европейских союзников выделил помощи Киеву, потратив треть своих систем ПВО.

Между тем, ВСУ испытывают критическую нехватку эффективных систем противовоздушной обороны. В начале января мэр Киева Виталий Кличко заявил о недостаточных ресурсах для отражения воздушных атак по украинской столице. Он призвал союзников обеспечить украинские силы дополнительными системами ПВО.