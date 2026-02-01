МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бойцы войск беспилотных систем рассказали о работе с БПЛА «Скат-350М»

По словам операторов беспилотника, в аэроразведке нет мелочей.
04-02-2026 07:58
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие расчета БПЛА «Скат-350М» войск беспилотных систем группировки войск «Центр» поделились особенностями своей работы с разведывательным беспилотным летательным аппаратом. Подразделения круглосуточно проводят аэроразведку, передают координаты целей штурмовым, артиллерийским подразделениям и авиации.

Бойцы рассказали несколько случаев из своей практики. Во время боевых действий расчет БПЛА «Скат-350М» 51-й гвардейской армии обнаружил пулеметную точку противника. Огонь из этого пулемета мешал продвижению штурмовых подразделений на Красноармейском направлении. После анализа разведданных координаты цели были переданы на командный пункт для артиллерийского удара.

Важно внимательно следить за видео, потому что даже маленькая цель может иметь большое значение. Например, один военнослужащий ВСУ может привести к пункту управления или размещения. Кроме разведки и корректировки ударов артиллерии, операторы «Ската» ведут объективный контроль поражения целей.

БПЛА «Скат-350М» предназначен для наблюдения и поиска объектов в оптическом и инфракрасном диапазонах. Он также используется для точного наведения на военные объекты. Современная аппаратура упрощает работу оператора по захвату и сопровождению целей.

Ранее разведчики рассказали, как с помощью дрона «Скат-350М» нашли скрытые позиции украинской армии на Харьковском направлении. Это сделали бойцы 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #беспилотники #спецоперация #аэроразведка #группировка войск «Центр» #войска беспилотных систем #«Скат-350М»
