В МИД отметили рост интенсивности и размаха учений НАТО в Арктике

По словам Владислава Масленникова, Арктика сталкивается не только с глобальным потеплением, но и с нарастанием политических противоречий.
Владимир Рубанов 04-02-2026 06:08
© Фото: Mc2 Tyler Thompson ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Военно-политическая напряженность в Арктике усиливается, а учения НАТО в этом регионе приобретают все более масштабный и агрессивный характер. Об этом сообщил РИА Новости Владислав Масленников, директор департамента европейских проблем министерства иностранных дел России и представитель России в Арктическом совете.

По словам российского дипломата, Арктика сталкивается не только с глобальным потеплением, но и с нарастанием политических противоречий. Масленников отметил, что западные арктические страны удаляются от подхода «высокие широты - низкая напряженность».

Масленников подчеркнул, что западные страны и НАТО активизируют военно-политическое противостояние в Арктике, создавая новые вызовы и угрозы. Учения альянса приобретают новую интенсивность и размах, к ним все чаще присоединяются страны, не имеющие прямого отношения к этому региону.

Западные государства также прибегают к нелегитимным санкциям, направленным на сдерживание развития российской Арктики и международного сотрудничества в этом районе. Масленников отметил, что западные страны теперь делают акцент на конфронтацию и силовые методы для защиты своих интересов.

Ранее на фоне противостояние вокруг Гренландии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС серьезно недоинвестировал в безопасность Арктики. По ее словам, Европа начнет закупать ледоколы и военную технику для Арктики.

#учения #арктика #НАТО #Арктический совет #МИД России
