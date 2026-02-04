МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Стали известны подробности убийства сына Каддафи в Ливии

Сейф аль-Ислам вступил в перестрелку с четырьмя вооруженными людьми в своем доме и был убит.
Владимир Рубанов 04-02-2026 03:30
© Фото: PPS Worldwide ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Двоюродный брат ливийского политика Сейфа аль-Ислама Каддафи Ахмед Каддафи подтвердил его смерть. По его словам, погибший последний раз выходил на связь день назад. Тогда он отправил голосовое сообщение.

Ранее сообщалось, что второй сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи 53-летний Сейф аль-Ислам погиб в результате нападения неизвестных боевиков на его дом в Зинтане на северо-западе страны. Адвокат погибшего отметил, что пока не установлены личности убийц и причины нападения. Однако, как он утверждает, примерно за десять дней до происшествия один из приближенных сына Каддафи предупредил его о проблемах с безопасностью.

Близкий к семье Каддафи источник сообщил Al Hadath, что Сейф был убит четырьмя людьми в саду своего дома. По его словам, убийцы скрылись сразу после этого. Источники в политической группе Каддафи рассказали, что вооруженные лица вывели из строя камеры наблюдения в резиденции. Сейф аль-Ислам вступил с ними в перестрелку и был убит.

По некоторым данным, инцидент произошел после боевых столкновений, начавшихся с полудня. Некоторые ливийские СМИ сообщили, что Сейф погиб в бою с силами, подчиняющимися 444-й боевой бригаде. Это военное подразделение, действующее под эгидой Правительства национального единства Ливии. Оно отрицает свою причастность к убийству.

Сейф аль-Ислам заявлял о себе как о главе сопротивления правительству премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы. Он не имел официального государственного поста, но руководил внешнеполитическими переговорами и внутренними делами до свержения режима Каддафи в 2011 году. Тогда Муаммар Каддафи был жестоко убит мятежниками во время вооруженного конфликта в стране.

После падения режима его арестовали и приговорили к смерти за преступления против гражданского населения. В 2017 году стало известно о его освобождении. В 2021 году Сейф аль-Ислам Каддафи заявил о намерении баллотироваться на пост президента Ливии на предстоящих выборах. Эти выборы должны были состояться в том же году, но так и не были проведены.

