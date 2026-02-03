Libya al-Ahrar: в Ливии убили сына Муаммара Каддафи

В Ливии в городе Эз-Зинтан убили сына бывшего лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам. Об этом сообщил телеканал Libya al-Ahrar.

По словам источников, близких к аль-Исламу, тот подвергся нападению со стороны неизвестных боевиков. Другие подробности случившегося пока что не приводятся.

В 2021 году аль-Ислам заявлял, что планирует баллотироваться в президенты Ливии на всеобщих выборах. Они должны были состояться в том же году, однако не прошли до сих пор.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что Сейф аль-Ислам, а также те, кто его поддерживают, должны стать частью политического процесса в стране. Отмечается, что никого нельзя лишать права на участие в президентских выборах.

В 2011 году мятежники зверски убили отца Сейф аль-Ислам Муаммара Каддафи во время вооруженного конфликта в стране. Его сына задержали повстанцы и поместили под стражу. Летом 2017 года после шести лет заключения он вышел на свободу по амнистии.