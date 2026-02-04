МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эпштейн интересовался проектом по созданию «дизайнерских детей»

Программист Бишоп в переписке с финансистом указывал, что проводит тестирование на мышах в рамках проекта в своей лаборатории на Украине.
Виктория Бокий 04-02-2026 03:29
© Фото: Epstein Estate, House Oversight, Globallookpress

Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн интересовался проектом по созданию генетически модифицированных детей. Исследования проводились в том числе на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные Минюстом США документы.

Согласно опубликованным данным, программист Брайан Бишоп в переписке с Эпштейном пытался получить от него деньги на поддержку проекта, направленного на генетическое усовершенствование потомства и клонирование человека. В одном из своих писем он писал финансисту, что продолжает «тестирование на мышах в своей лаборатории на Украине».

В другом письме Бишоп якобы составил таблицу с распределением средств для компании, занимающейся созданием «дизайнерских» детей. Он надеялся, что его проект даст результаты в течение «ближайших пяти лет».

«Этот этап позволит нам выйти из фазы самофинансируемой "гаражной биологии" и перейти к первому живорождению дизайнерского ребенка, а возможно и человеческого клона, в течение ближайших пяти лет», - писал Бишоп Эпштейну.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Билл Клинтон и его жена экс-госсекретарь Хиллари Клинтон дадут показания по делу Эпштейна. Изначально они долго отказывалась от этого, ссылаясь на якобы политическую подоплеку дела, но изменили решение после того, как часть демократов и республиканцев заговорили о привлечении их к уголовной ответственности за неуважение к конгрессу и отказ от сотрудничества.

#проект #сша #эксперименты #Джеффри Эпштейн #дело эпштейна #брайан бишоп
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 