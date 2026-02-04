Эпштейн интересовался проектом по созданию «дизайнерских детей»

Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн интересовался проектом по созданию генетически модифицированных детей. Исследования проводились в том числе на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные Минюстом США документы.

Согласно опубликованным данным, программист Брайан Бишоп в переписке с Эпштейном пытался получить от него деньги на поддержку проекта, направленного на генетическое усовершенствование потомства и клонирование человека. В одном из своих писем он писал финансисту, что продолжает «тестирование на мышах в своей лаборатории на Украине».

В другом письме Бишоп якобы составил таблицу с распределением средств для компании, занимающейся созданием «дизайнерских» детей. Он надеялся, что его проект даст результаты в течение «ближайших пяти лет».

«Этот этап позволит нам выйти из фазы самофинансируемой "гаражной биологии" и перейти к первому живорождению дизайнерского ребенка, а возможно и человеческого клона, в течение ближайших пяти лет», - писал Бишоп Эпштейну.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Билл Клинтон и его жена экс-госсекретарь Хиллари Клинтон дадут показания по делу Эпштейна. Изначально они долго отказывалась от этого, ссылаясь на якобы политическую подоплеку дела, но изменили решение после того, как часть демократов и республиканцев заговорили о привлечении их к уголовной ответственности за неуважение к конгрессу и отказ от сотрудничества.