МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дмитриев предрек ЕС и Британии пошлины «папочки Трампа» из-за Х

Глава РФПИ написал, что у действий есть последствия.
Владимир Рубанов 04-02-2026 02:45
© Фото: IMAGO Andreas Haas, Global Look Press

Санкции, которые может ввести президент США Дональд Трамп, станут уроком для ЕС и Великобритании, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Так он отреагировал на развитие событий вокруг соцсети Х в Европе.

Глава РФПИ написал, что у действий есть последствия. По его словам, Брюссель и Лондон могут столкнуться с пошлинами «папочки Трампа». Ранее Дмитриев высказался об обысках в офисах социальной сети Х во Франции, предположив, что европейские власти решили спровоцировать президента США, напав на компанию.

Во вторник прокуратура Парижа сообщила о проведении обысков в штаб-квартире соцсети Х. Французские правоохранительные органы также пригласили на допрос владельца Х Илона Маска и бывшего генерального директора Линду Яккарино. Расследование, начатое в 2025 году, было расширено на фоне заявлений о создании чат-ботом Grok дипфейков сексуального характера, сообщила прокуратура.

Британский регулятор в сфере информации тоже начал расследование в отношении Grok. В этой стране причиной разбирательств стала способность сервиса генерировать сексуализированный контент.

Маск охарактеризовал обыски в парижском офисе компании как политическую атаку. Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя ситуацию, выразил мнение, что Франция не является свободной страной, поскольку Париж преследует все социальные сети, предоставляющие пользователям определенную степень свободы.

#сша #Дональд Трамп #евросоюз #Великобритания #илон маск #пошлины #социальная сеть #Кирилл Дмитриев
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 