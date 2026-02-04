Дмитриев предрек ЕС и Британии пошлины «папочки Трампа» из-за Х

Санкции, которые может ввести президент США Дональд Трамп, станут уроком для ЕС и Великобритании, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Так он отреагировал на развитие событий вокруг соцсети Х в Европе.

Глава РФПИ написал, что у действий есть последствия. По его словам, Брюссель и Лондон могут столкнуться с пошлинами «папочки Трампа». Ранее Дмитриев высказался об обысках в офисах социальной сети Х во Франции, предположив, что европейские власти решили спровоцировать президента США, напав на компанию.

Во вторник прокуратура Парижа сообщила о проведении обысков в штаб-квартире соцсети Х. Французские правоохранительные органы также пригласили на допрос владельца Х Илона Маска и бывшего генерального директора Линду Яккарино. Расследование, начатое в 2025 году, было расширено на фоне заявлений о создании чат-ботом Grok дипфейков сексуального характера, сообщила прокуратура.

Британский регулятор в сфере информации тоже начал расследование в отношении Grok. В этой стране причиной разбирательств стала способность сервиса генерировать сексуализированный контент.

Маск охарактеризовал обыски в парижском офисе компании как политическую атаку. Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя ситуацию, выразил мнение, что Франция не является свободной страной, поскольку Париж преследует все социальные сети, предоставляющие пользователям определенную степень свободы.