Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании Украины на сумму €90 млрд на 2026-2027 годы. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

«Это решение принято по процедуре расширенного партнерства при участии 24 стран ЕС», - сказано в документе.

Уточняется, что €30 млрд будут направлены на финансирование бюджета Украины, а остальные €60 млрд - на закупку вооружения. Еврокомиссия будет выплачивать проценты по кредиту из бюджета ЕС.

Кредит Киеву будет выдаваться только под выполнение жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства права. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Украина потребовала от стран Евросоюза $1,5 трлн в течение следующих 10 лет.

Финансовые требования киевского режима, представленные в документе, венгерский политик сравнил со взрывом атомной бомбы. Он выразил недоумение тем фактом, что Евросоюз не попытался избавиться от этих требований, смягчить их или как-то уменьшить.