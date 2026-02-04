МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Венгрия, Чехия и Словакия отказались от участия в финансировании Киева

Кредит Киеву теперь будет выдаваться только под выполнение жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства права.
Дарья Ситникова 04-02-2026 20:10
Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании Украины на сумму €90 млрд на 2026-2027 годы. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

«Это решение принято по процедуре расширенного партнерства при участии 24 стран ЕС», - сказано в документе.

Уточняется, что €30 млрд будут направлены на финансирование бюджета Украины, а остальные €60 млрд - на закупку вооружения. Еврокомиссия будет выплачивать проценты по кредиту из бюджета ЕС.

Кредит Киеву будет выдаваться только под выполнение жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдения верховенства права. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Украина потребовала от стран Евросоюза $1,5 трлн в течение следующих 10 лет.

Финансовые требования киевского режима, представленные в документе, венгерский политик сравнил со взрывом атомной бомбы. Он выразил недоумение тем фактом, что Евросоюз не попытался избавиться от этих требований, смягчить их или как-то уменьшить.

