Украина запросила у ЕС $1,5 трлн на военные нужды и восстановление страны

Ранее Виктор Орбан предположил, что финансирование Украины на протяжении следующего десятилетия приведет Евросоюз к экономическому краху.
Ян Брацкий 23-01-2026 06:06
© Фото: Benoit DoppagneKeystone Press Agency Global Look Press

Украина потребовала от стран Евросоюза $1,5 трлн в течение следующих 10 лет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Финансовые требования киевского режима, представленные в документе, венгерский политик сравнил со взрывом атомной бомбы.

«Речь идет о том, что Украина выдвинула требование о выделении ей $800 млрд в течение следующих 10 лет, в документе расписаны планы по привлечению этих денег. Они должны быть выделены в два этапа, на первом этапе - $300 млрд. Там также говорится еще о $700 млрд, это военные расходы в течение следующих 10 лет», - сказал Орбан по окончании экстренного саммита ЕС.

Премьер-министр венгерского правительства выразил недоумение тем фактом, что Евросоюз не попытался избавиться от этих требований, смягчить их или как-то уменьшить. Требования были приняты, сказал Орбан.

Ранее он предположил, что финансирование Украины на протяжении следующего десятилетия приведет Евросоюз к экономическому краху. По мнению политика, согласие на требования Киева потребовали бы от Будапешта отказаться от поддержки собственных граждан, так как эта сумма сопоставима с основными расходами на социальные нужды на десятилетия вперед.

Слишком активная помощь Украине уже негативно влияет на боеготовность некоторых стран. В Норвегии, в частности, военные остались без обмундирования. Из-за этого даже пришлось приостановить учения. Тревогу бьют в норвежских ВМС и сухопутных силах. Пока на Украину уходят деньги, вооружение и амуниция, скандинавы остаются без термобелья, шлемов, обуви, балаклав и прочего.

#Украина #Зеленский #ЕС #Венгрия #орбан
