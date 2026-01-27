МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава Ленобласти доложил Путину о новой льготе для семей бойцов СВО

Теперь им бесплатно ремонтируют дома и квартиры.
Константин Денисов 27-01-2026 03:09
© Фото: Пресс-служба Президента России © Видео: ТРК «Звезда»

О мерах поддержки бойцов СВО президенту доложил губернатор Ленинградской области. Александра Дрозденко Владимир Путин принял в Малом выставочном зале Эрмитажа.

В регионе действуют 100 региональных мер поддержки бойцов спецоперации, рассказал губернатор. Кроме того, в этом году ввели новую льготу - семьям бойцов бесплатно ремонтируют дома и квартиры, а тем, кто заключил контракт, выдают сертификаты на землю в регионе.

Также губернатор доложил о мерах по защите региона от налета вражеских беспилотников и о вкладе Ленобласти в развитие нового рода войск - войск беспилотных систем.

«Хочу остановиться на вашем поручении - защита неба Ленобласти от атак БПЛА. Мы завершили строительство 16 объектов из 17 - казармы и т.д. Это дает эффект», - рассказал глава региона.

В этот момент президент с улыбкой заметил, что Россию как раз просят не атаковать в ответ, хотя ВСУ пытаются наносить удары регулярно.

Доложил Дрозденко и об исполнении другого поручения президента, касающегося войск беспилотной авиации. Теперь 56-й учебный центр полностью оборудован всеми классами для войск БПЛА.

#Ленинградская область #Владимир Путин #Александр Дрозденко
