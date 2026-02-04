В Москве презентовали новое пособие по военной подготовке для вузов

В Москве презентовали новое учебное пособие по начальной военной подготовке для образовательных учреждений. Это результат совместных усилий университета «Синергия», ДОСААФ и центра «Авангард». Над содержанием работал огромный коллектив Авторов. В их числе - военные специалисты и участники СВО. Учебное пособие в пилотном режиме планируют внедрить в шести регионах - столице, Алтайском крае, республике Алтай, Волгоградской, Новосибирской и Кемеровской областях.

«Цели, которые мы поставили перед собой, перед авторским коллективом - собрать самые свежие, самые современные знания. Дело в том, что последний учебник по НВП был сделан примерно 30 лет назад, и с тех пор прошло много времени... Несомненно, мы хорошо изучили опыт советских учебников, мы посмотрели, какие есть зарубежные. И сегодня, так как у нас передовой опыт благодаря СВО, благодаря обобщенным знаниям, нам, на мой взгляд, удалось собрать уникальное пособие», - отметил президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

В учебное пособие вошли основы боевой, огневой, медицинской и строевой подготовки, а также по управлению беспилотниками. Издание дополнено историческими фактами и рассказами о героях спецоперации. По этому учебнику теперь смогут заниматься на уроках по основам безопасности и защиты Родины.

«Любые материалы, которые выходят в свет, которые способствуют развитию этой темы, они очень ценны и нужны в первую очередь на земле - преподавателю, предметнику, который изо дня в день с ребятами занимается. Поэтому тот материал, который "Синергия" выпустила, он действительно заслуживает внимания. Мы, как учебно-методический центр, смотрели его, редактировали, давали свои комментарии, и я уверена, что эти книги будут большим подспорьем в деле обучения наших школьников», - поделилась директор Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.

Председатель ДОСААФ России Денис Добряков отметил вклад организации в создание учебных пособий. Создатели учебника собрали богатый опыт преподавателей и инструкторов.

«В подготовке новых учебных пособий ДОСААФ приняло самое активное участие. Издатели собрали максимальный объем информации "с земли" — от наших инструкторов и преподавателей, которые ежедневно на практике обучают молодежь основам военной службы. Именно их экспертное мнение о том, как правильно преподавать военное дело, легло в основу методики», - подчеркнул Добряков.

Также в рамках работы над развитием начальной военной подготовки - формируется учебно-методический центр по подготовке преподавателей. А в апреле состоится первый тематический Всероссийский форум.